Coronavirus, Trump pensa a quarantena di due settimane per New York

Il cambio di atteggiamento da parte del presidente degli Stati Uniti nei confronti dell'emergenza coronavirus non solo è stato evidente negli ultimi giorni, ma adesso sta prendendo una piega ancora più severa. Trump sta pensando a una possibile quarantena "a breve termine, di due settimane" per "New York, probabilmente il New Jersey e alcune parti del Connecticut". Parlando alla Casa Bianca dell'emergenza coronavirus, Trump ha detto che preferirebbe non farlo, "ma potremmo averne bisogno". Dopo aver annunciato un piano shock da 2.200 miliardi di dollari per dare ossigeno all'economia statunitense, il presidente degli Usa sta anche procedendo verso misure di contenimento sanitario urgenti e drastiche.