Coronavirus, Armani dona 200 mila euro all'ospedale Versilia di Camaiore

Lo stilista Giorgio Armani ha donato 200mila euro all'ospedale Versilia di Camaiore (Lucca) per l'acquisto di attrezzature e dispositivi per il personale sanitario. Lo riferisce in una nota l'Azienda Usl Toscana nord ovest. "La direzione dell'Azienda Usl Toscana nord ovest e la direzione dell'ospedale Versilia - si legge nella nota - ringraziano Giorgio Armani per la generosa donazione effettuata alla struttura ospedaliera. Questi atti di grande generosità sono molto importanti e sono la conferma della solidarietà e della vicinanza agli ospedali e agli operatori sanitari della comunità in tutte le sue componenti". Lo stilista è in prima linea nella lotta al coronavirus: ha anche deciso in questi giorni di riconvertire i suoi stabilimenti di alta moda per la produzione di camici.