Coronavirus, De Magistris sindaco di Napoli: serve il reddito di quarantena

"Il governo deve istituire immediatamente il reddito di quarantena per tutte le persone che sono rimaste prive di denaro. E' necessario immettere subito liquidità nelle loro tasche per consentirgli di avere beni di prima necessità. Napoli fa e farà la sua parte". Lo ha scritto il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un tweet. De Magistris è preoccupato per la tenuta sociale di fronte a un prolungamento della chiusura delle attività economiche. Un pensiero condiviso anche dal ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, in un'intervista a La Repubblica. "Bisogna agire subito perché è a rischio la tenuta democratica. Il reddito di cittadinanza va esteso. Ho paura che le preoccupazioni che stanno attraversando larghe fasce della popolazione per la salute, il reddito, il futuro con il perdurare della crisi si trasformino in rabbia e odio", ha detto tra l'altro Provenzano. Il ministro per il Sud manifesta tutta la sua preoccupazione rispetto alla tenuta sociale così come ha fatto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un'intervista rilasciata al quotidiano Avvenire. Secondo Renzi, bisogna procedere nel più breve tempo possibile alla riapertura delle attività economiche per evitare il tracollo dell'economia e la conseguente rivolta popolare.