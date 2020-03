Coronavirus, Renzi controcorrente: riaprire le attività, non possiamo restare ibernati un altro mese

"Questo virus ci farà ancora male. Non per settimane, per mesi e mesi. Il vaccino non c’è e se andrà bene torneremo ad abbracciarci tra un anno, se andrà male tra due...". Inizia così l'intervista che Matteo Renzi ha rilasciato al quotidiano Avvenire (LEGGI) affrontando il tema dell'emergenza coronavirus. Il leader di Italia Viva, ex segretario Pd ed ex presidente del Consiglio, va controcorrente e spinge verso una rapida riapertura delle attività. "Riapriamo. Perché non possiamo aspettare che tutto passi. Perché se restiamo chiusi la gente morirà di fame. Perché la strada sarà una sola: convivere due anni con il virus", dice Renzi in uno dei passaggi dell'intervista pubblicata su Avvenire. E ancora: "L’Italia non può stare ibernata per un altro mese perché così si accende la rivolta sociale. I balconi presto si trasformeranno in forconi; i canti di speranza, in proteste disperate".