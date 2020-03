Coronavirus, gatto contagiato dal suo padrone in Belgio. Autorità sanitarie rassicurano: caso isolato

Coronavirus, un gatto risulta contagiato dal suo padrone, positivo al Covid-19, in Belgio. Il caso è stato ufficializzato dal ministro della Sanità, Emmanuel Andre, nel corso della conferenza stampa quotidiana sull'epidemia: "I nostri colleghi della facoltà di medicina veterinaria di Liegi hanno potuto mettere in evidenza che un gatto era stato contagiato dal suo padrone e ha sviluppato sintomi e un'infezione che è stata confermata". A riferirlo è l'Agi, Agenzia Italia. Un portavoce del ministero belga ha puntualizzato anche che "questo tipo di trasmissione è dall'uomo verso l'animale e non dall'animale verso l'uomo" e comunque "si tratta di un caso isolato". Secondo il portavoce "non c'è assolutamente ragione di pensare che gli animali siano vettore di epidemia per la nostra società".