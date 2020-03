Coronavirus, Trump ordina a General Motors e Ford di produrre ventilatori

Coronavirus, la Sicilia autoproduce mascherine e gel igienizzante

Roma, 27 mar. (askanews) - Ecco le mascherine chirurgiche, le visiere 3D e il gel igienizzante made in Sicily. Dal governo Musumeci è arrivato il via libera alla produzione del materiale per contrastare il Covid-19 con i prototipi che erano stati consegnati alcuni giorni fa dal Distretto Produttivo Meccatronica. La Protezione civile regionale è stata autorizzata a far partire gli ordinativi per ...