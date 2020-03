Meteo, weekend del 28 e 29 marzo 2020 con clima variabile su tutta Italia "tra nubi irregolari, sprazzi di sole e qualche pioggia”, ma dalla prossima settimana nuovo colpo di coda dell'inverno, con freddo e neve. Lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com, Edoardo Ferrara che spiega: "Le regioni del Centrosud e le Isole Maggiori potranno ancora essere interessati da qualche rovescio o temporale sparso, certamente meno intenso rispetto ai giorni scorsi e comunque alternato ad ampi spazi assolati. Al Nord tempo asciutto e almeno parzialmente soleggiato, salvo qualche precipitazione in arrivo sul finire di domenica a partire da Alpi e Prealpi". "L'inverno, che fino a metà marzo è stato quasi totalmente assente, batterà di nuovo il colpo nella prossima settimana con una seconda sferzata fredda - avverte Ferrara di 3bmeteo.com - questa volta i venti gelidi non arriveranno dalla Siberia ma direttamente dall'Artico: freddo che dopo aver dilagato su gran parte d'Europa interesserà almeno in parte anche l'Italia, dando vita a una nuova circolazione di bassa pressione. Tra lunedì e martedì prossimo ci attendiamo dunque condizioni di maltempo dapprima al Nord poi al Centro, con piogge, temporali e netto calo termico, tanto che la neve potrebbe cadere a quote molto basse sulle regioni Settentrionali (a tratti non esclusa in pianura), sotto i 1000 metri anche sull'alta Toscana. Nei giorni a seguire piogge e rovesci dovrebbero invece concentrarsi sulle regioni meridionali, il tutto accompagnato da temperature sotto le medie del periodo e venti a tratti forti".



