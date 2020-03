Coronavirus, assaltato un supermercato a Palermo

La pandemia di Coronavirus scatena anche gesti eclatanti di alcuni esasperati. Assalto ad un supermercato Lidl in viale Regione siciliana a Palermo.

Come riporta il quotidiano la Sicilia è nato un gruppo Facebook che si chiama "Noi" e ha già avuto moltissimi iscritti, soprattutto palermitani che inneggiano alla rivolta. Una ventina di persone ha riempito i carrelli e provato a forzare le casse: "Non abbiamo soldi e non vogliamo pagare". Sono stati chiamati gli agenti di polizia e i carabinieri. C'è stato il caos per qualche ora. In città sono stati assaltati anche alcuni furgoni che trasportavano derrate alimentari. Sul gruppo Facebook si parla di disperazione per le condizioni economiche e si inneggia anche ai Gilet gialli francesi. Parecchi ci mettono la faccia e dicono che a casa ci può stare chi ha lo stipendio fisso.