Coronavirus, Europa: oltre 4 mila morti in Spagna e in Francia il peggio deve arrivare

Dopo aver inizialmente sottovalutato la portata dell'epidemia da coronavirus, adesso l'Europa (ma non solo) si trova a dover fronteggiare una grave crisi che per prime a livello mondiale aveva toccato Cina e Italia. Adesso l'emergenza coronavirus sta mettendo a dura prova i governi di tutti i Paesi. Il numero dei morti sale a oltre 4mila in Spagna, e il governo di Madrid ha deciso di prolungare le misure di blocco e contenimento dell'epidemia sino almeno al 12 aprile, giorno di Pasqua. In Francia il premier Edouard Philippe non ha avuto dubbi parlando di "un'ondata epidemica estremamente elevata" e ha pure annunciato che il peggio deve ancora arrivare nei prossimi giorni.