Coronavirus, bimbo di 5 anni resta solo: la mamma e il papà in gravi condizioni all'ospedale per il Covid-19

Coronavirus, bimbo di 5 anni resta solo dopo che la mamma e il papà sono stati ricoverati, in gravi condizioni, per il Covid-19. Il piccolo, che non ha parenti, viene ora ospitato in una struttura privata per la quarantena ma per il Comune trovare una sistemazione attrezzata non è stato facile. Il dramma ad Ancona. Il sindaco, Valeria Mancinelli, ha spiegato al Gr2 che i servizi sociali sono ora impegnati a ricostruire la rete di parentele, anche con l'aiuto della scuola. Nel frattempo, tre operatori, tutti muniti di dispositivi di sicurezza, seguono il bimbo h24 cercando di offrirgli sostegno fisico e psicologico.