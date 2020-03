Il gatto Ciro resta chiuso nell'auto, ma dopo tre giorni mette le quattro frecce e la padrona lo ritrova

Il gatto mette le quattro frecce e consente alla sua proprietaria di ritrovarlo dopo tre giorni. L'incredibile storia arriva da Caldarola, in provincia di Macerata. I protagonisti sono la signora Silvana e il suo micio bianco e nero, Ciro. La donna sta rispettando con attenzione le indicazioni restrittive del governo per il Coronavirus. Mercoledì mattina va a fare la spesa. Riempie il carrello per evitare di dover tornare nei giorni successivi al supermercato. Arrivata a casa sistema i prodotti acquistati e sbriga alcune faccende. Poco dopo si rende conto che non c'è Ciro. Non è nella sua cuccia, non è nei luoghi dove di solito si accoccola. Semplicemente non c'è. Silvana lo cerca a lungo, lo chiama, guarda fuori. Niente, di Ciro non c'è traccia. Il giorno dopo nuove ricerche, ma l'esito è sempre lo stesso: il gatto è scomparso. Con il dolore nel cuore la signora inizia a rassegnarsi all'idea che il micio si è perso oppure è fuggito. Passa ancora un giorno. La mattina seguente Silvana si sveglia, fa colazione, poi la sua attenzione viene richiamata dalla macchina, che ha insolitamente parcheggiato davanti alla portafinestra della sua abitazione, al piano terra: le quattro frecce della vettura lampeggiano. Eppure l'auto è in sosta lì da tre giorni e nessuno l'ha usata. Esce fuori, apre lo sportello e chi spunta? Ciro! Affamato, assetato, ma salvo e vivace come sempre. Probabilmente l'animale si è infilato nella macchina quando Silvana è andata a fare la spesa e non ne è uscito una volta che è tornata a casa. Facile immaginare la sorpresa e la felicità della signora che ormai si stava rassegnando all'idea di aver perso il gattino. Ciro stavolta è stato fortunato: Silvana solitamente non parcheggia davanti alla sua porta finestra e non prevedeva di usare la macchina per diversi giorni. Aver urtato il tasto delle quattro frecce, gli ha salvato la vita.