Coronavirus, bollette di luce e gas più leggere da aprile. Arera spiega a cosa è dovuto il ribasso dei prezzi

Coronavirus, da aprile le bollette di energia elettrica e gas saranno molto più leggere. L'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) annuncia una riduzione del -18.3% per l'energia elettrica e del -13.5% per il gas. Questi forti ribassi - spiega Arera - riflettono le quotazioni nei mercati all'ingrosso dell'elettricità e del gas legate alla contrazione dei consumi che potrà continuare anche nei prossimi mesi. "La buona notizia della riduzione dei prezzi per i consumatori è il riflesso di un rallentamento globale dell'economia", ha spiegato il presidente di Arera, Stefano Besseghini. La situazione si dovrebbe mantenere invariata per il secondo semestre dell'anno.