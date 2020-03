Coronavirus, Azzolina: 85 milioni per le scuole. Nessuno studente deve restare indietro

Coronavirus, nella sua informativa in Senato la ministra all'Istruzione, Lucia Azzolina, ha parlato anche delle risorse destinate alla scuola.

Entrando nello specifico, Azzolina ha evidenziato che Decreto legge n. 18/2020 sono state individuate risorse, pari a 85 milioni di euro, per l'anno 2020. Dieci milioni sono stati destinati alla dotazione o al potenziamento -per le scuole - di piattaforme e strumenti digitali per l'apprendimento a distanza. Settanta milioni di euro saranno utilizzati per mettere a disposizione degli studenti meno abbienti, in comodato d'uso, dispositivi digitali individuali per la fruizione delle piattaforme di apprendimento e per garantire la connettività direte nei territori ove essa sia carente o mancante. "Lo abbiamo ripetuto più volte e lo ribadisco: nessuno studente deve rimanere indietro a causa del digital divide cioè delle differenze infrastrutturali di rete tra i territori", ha sottolineato la ministra. Infine 5 milioni saranno utilizzati per la formazione del personale scolastico sulle metodologie e le tecniche per la didattica a distanza.