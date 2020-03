Coronavirus, Azzolina in Senato: anno scolastico valido, esame di maturità con sei commissari interni

Coronavirus, audizione in Senato, giovedì 26 marzo, per la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina chiamata a riferire sull'impatto dell'emergenza Covid-19 sulla scuola. Nel corso del suo intervento, la ministra per la prima volta ha paventato la possibilità che non si torni alle attività didattiche in aula. "Torneremo a scuola solo se ci saranno le condizioni", ha evidenziato. Aggiungendo poi che l'anno scolastico sarà comunque valido.

Sull'esame di maturità, la ministra ha detto che il suo orientamento è quello di avere sei commissari interni e un presidente esterno. Da un lato - ha evidenziato Azzolina - ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall'altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell'intero percorso d'esame".