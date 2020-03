Coronavirus, Conte in Senato: almeno 25 miliardi nel decreto di aprile, ci sarà più confronto con opposizioni

Coronavirus, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, giovedì 26 marzo in aula per informare il Senato sulle iniziative del governo per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Il premier ha ribadito che è in arrivo un nuovo decreto, già annunciato nel corso dell'informativa di mercoledì 25 marzo alla Camera - che sarà da almeno 25 miliardi. "Con il nuovo intervento normativo che è in corso di elaborazione confidiamo di pervenire ad uno strumento complessivo altrettanto significativo, rispetto a quanto si qui operato - ha evidenziato Conte - Non sono in condizione di dare cifre esatte, ma sicuramente sarà uno strumento significativo. E interverremo con stanziamenti aggiuntivi di non minore importo, lavorando con tutti ministri per definire bene le misure e l’esatto impatto economico, dei 25 miliardi già stanziati con il primo decreto". Conte ha promesso un confronto più intenso con le opposizioni.