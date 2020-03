Coronavirus, Decathlon dona alle Regioni 10mila mascherine da sub per farle trasformare in respiratori

Coronavirus, Decathlon ha deciso di donare alle Regioni 10mila mascherine da sub per farle trasformare in respiratori.

L'idea era venuta a Renato Favero, ex primario di Gardone Valtrompia: nel concreto si opera attraverso la trasformazione del boccaglio con una valvola speciale a cui possono essere attaccati un tubo di ingresso dell'aria mista a ossigeno oppure ossigeno puro, un palloncino di compensazione e un filtro per fare in modo che l'aria espulsa dal paziente torni negli ambienti contaminata.

"Considerato il contesto senza precedenti - si legge in una nota di Decathlon - il nostro team di ingegneri si è reso disponibile a collaborare con i centri di ricerca più accreditati che hanno come finalità validare l'adattabilità della maschera riducendo i rischi collaterali".

Già due aziende, la Isinnova di Brescia e la Mestel Safety srl di Genova stanno lavorando a questa trasformazione, le loro idee sono state già brevettate.