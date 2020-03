Scuola, mobilità 2020/2021 per docenti e Ata. Per insegnanti domande dal 28 marzo, tutte le altre scadenze

Scuola, il Miur ha pubblicato l'ordinanza relativa alla mobilità del personale docente e Ata per l'anno scolastico 2020/2021. Disponibile anche l’ordinanza per i docenti di religione cattolica. Il personale docente potrà presentare domanda dal 28 marzo al 21 aprile 2020. Entro il 5 giugno si concluderanno gli adempimenti di competenza degli uffici periferici del Ministero. Gli esiti della mobilità saranno pubblicati il 26 giugno. La valutazione del punteggio di continuità segue criteri ben precisi: per la mobilità è necessario aver maturato un triennio nella scuola di titolarità mentre per la graduatoria interna di istituto si valuta solo dopo un anno. Spettano due punti per ogni anno entro il quinquennio e tre per ogni anno successivo al quinto.

Il personale educativo potrà fare domanda nel periodo 4-28 maggio 2020, gli adempimenti saranno chiusi il 22 giugno, la pubblicazione dei movimenti avverrà il 10 luglio.

Gli Ata potranno presentare domanda fra l’1 e il 27 aprile 2020, gli adempimenti saranno chiusi entro l’8 giugno, gli esiti saranno pubblicati il 2 luglio.

Per i docenti di religione cattolica, la presentazione delle domande è prevista dal 13 aprile al 15 maggio 2020. Mentre gli esiti dei movimenti saranno pubblicati l’1 luglio 2020.