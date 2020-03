Oroscopo del Corriere di giovedì 26 marzo 2020: Toro, Vergine e Capricorno

Toro, Vergine e Capricorno: l'oroscopo di giovedì 26 marzo 2020

TORO

I vostri desideri non combaciano necessariamente con chi vi sta accanto, in tutti i sensi. In situazioni simili, arrivate a un compromesso.

VERGINE

L'autocommiserazione non ti giova. Se recentemente la fortuna sembra averti voltato le spalle, prova a non pensarci e imponiti di fare qualcosa.

CAPRICORNO

Sentirsi al settimo cielo anche in momenti drammaticamente complicati è una fortuna che non capita a tutti. A volte basta poco per essere felici.

