Oroscopo del Corriere di giovedì 26 marzo 2020: Gemelli, Bilancia, Acquario

L'oroscopo del Corriere per Gemelli, Bilancia e Acquario di giovedì 26 marzo 2020

GEMELLI

Giornata senza grandi squilli, con la monotonia che prende il sopravvento. Se non avete voglia di far nulla, non date la colpa agli altri.

BILANCIA

Se hai un fardello che rende pesanti le tue giornate, questo è il momento giusto per liberarsene. Ma sono in arrivo novità positive.

ACQUARIO

Un problema in famiglia ti preoccupa e non ti consente di goderti la giornata. Altri aspetti della vita ti regalano non poche soddisfazioni.

