La Lega a Di Maio: "Chiarisca se virus creato dai cinesi in laboratorio da pipistrelli e topi"

"Il ministro Di Maio chiarisca subito con le autorità cinesi l'origine del Covid-19. Si riveda in proposito la puntata di TgR Leonardo del 16 novembre 2015 su Rai 3. Potrà constatare lui stesso la notizia secondo cui un gruppo di ricercatori cinesi aveva creato in laboratorio un super virus polmonare dai pipistrelli e topi", lo dice il capogruppo Lega in commissione Affari esteri, Eugenio Zoffili che aggiunge: "Abbiamo presentato in proposito un'interpellanza urgente. Nello stesso servizio venivano peraltro sottolineate anche le forti preoccupazioni per questo esperimento da parte della comunità scientifica internazionale. Nonostante le rassicurazioni cinesi, il rischio che potesse contagiare l'uomo era già evidente. Di Maio attivi subito tutti gli accertamenti del caso. La verità deve venire a galla".