Coronavirus, Conte alla Camera: "Ulteriore liquidità per il mese di aprile"

"Ci rendiamo conto che il primo provvedimento economico del Cura Italia, non è sufficiente ma in queste ore stiamo lavorando ad aumentare il sostegno alla liquidità per il mese di aprile". Così il premier, Giuseppe Conte, nell'informativa alla Camera sull'emergenza coronavirus oggi pomeriggio, 25 marzo. "Il governo sta valutando tutte le iniziative per assicurare alle imprese e alle famiglie tutta la la liquidità necessaria per superare questo periodo di ristrettezze. Dobbiamo lavorare già oggi per il rilancio di domani, per semplificare la nostra Pa, la burocrazia. Per dare impulso agli investimenti pubblici e privati quando la nostra economica tornerà a correre. Bisogna superare tutte le difficoltà strutturali, dunque, soprattutto in settori come l'edilizia", ha aggiunto Conte.