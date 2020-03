Per l'emergenza Coronavirus, i passeggeri arrivati al porto di Civitavecchia a bordo della nave da crociera Costa Concordia verranno trasferiti con pullman e navette in aeroporto per essere trasferite nei luoghi di provenienza. La comunicazione arriva dal sindaco della laziale, Ernesto Tedesco: "In città non entra nessuno. Civitavecchia è blindata".

L'annuncio arriva dopo l’arrivo della nave per la quale, dopo il ricovero a Creta di un’ospite risultata positiva al Covid 19, si cercava uno scalo di approdo per le oltre 1.400 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. "L’unico varco pedonale accessibile dal porto è presidiato da una pattuglia", spiega Tedesco sottolineando di aver destinato nuove pattuglie della polizia locale in altri punti cruciali del territorio.