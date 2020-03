Oroscopo del Corriere di mercoledì 25 marzo 2020: segni Cancro, Scorpione, Pesci

Cancro, Scorpione e Pesci: l'oroscopo di

CANCRO

Volete fare qualcosa di dolce per la persona che amate. Perché non preparate una cenetta romantica? Non dimenticate le candele...

SCORPIONE

Avete deciso di abbandonare tutto alla ricerca di qualcosa di nuovo. Attenzione, però, a non dimenticare gli affetti. Così rimarrete soli.

PESCI

L’amore vi ha colto in un momento in cui pensavate solo al lavoro e alla famiglia. Il futuro, da ora, riserva per voi occasioni inaspettate.

