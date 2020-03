Coronavirus, forte rimbalzo della Borsa di Milano: +8,9%

Molto bene i mercati in chiusura di giornata e forte rimbalzo anche per la Borsa di Milano che chiude, martedì 24 marzo, in progresso dell'8,93% a 16.948,60 punti. Va forte anche Wall Street, dove il Dow Jones è tornato sopra l’importante soglia dei 20mila punti. In Europa, comunque, la migliore borsa è stata Francoforte, volata del 10%. Bene anche lo spread sceso del 3,7% chiudendo sotto i 190 punti. Ad aver reso performanti i mercati europei sono probabilmente le manovre annunciate sia dalla Banca centrale europea che dal Parlamento europeo, pronti a varare misure eccezionali per far ripartire l'economia del Vecchio Continente.