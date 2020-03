I sindacati dei benzinai Faib Confesercenti, Fegica Cisl e Figisc-Anisa Confcommercio annunciano in una nota congiunta la chiusura di stazioni di servizio e distributori di carburante che dalla notte di mercoledì 24 marzo: si comincerà con gli impianti lungo le autostrade, compresi raccordi e tangenziali e, a seguire, tutti gli altri anche lungo la viabilità ordinaria. "Noi, da soli si legge nella nota - non siamo più nelle condizioni di assicurare né il necessario livello di sicurezza sanitaria, né la sostenibilità economica del servizio. Non siamo certo eroi, né angeli custodi. Ma nessuno può pensare di continuare a trattarci da schiavi, né da martiri. Correremo il rischio dell’impopolarità e dei facili strali lanciati da comode poltrone, ma davvero non abbiamo né voglia, né la forza per spiegare o convincere delle solari ragioni che ci sostengono. Chi volesse approfondire può chiedere conto a Governo, concessionari autostradali, compagnie petrolifere e retisti indipendenti: a ciascuno di essi compete fare per intero la propria parte se si vuole assicurare la distribuzione di benzina e gasolio".