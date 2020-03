Coronavirus, nessuna segnalazione alla centrale rischi per chi chiede alla banca la sospensione del mutuo

"Una fake news sta circolando, persino in televisione, sulla sospensione dei mutui prevista nel Cura Italia". Lo afferma Stefano Cherti, responsabile banche e assicurazioni dell’Unione Nazionale Consumatori. "Ossia che se si chiede la sospensione del mutuo scatta l'obbligo della banca di segnalazione alla centrale rischi, col rischio di finire, quindi, in una sorta di black list", prosegue Cherti. "Non solo - aggiunge - non c'è alcun obbligo, ma se ciò avvenisse si tratterebbe di un abuso bello e buono, visto che i clienti che in questo periodo di eccezionale gravità richiedono la sospensione non sono certo dei cattivi pagatori. Infatti, il Governo ha previsto, senza alcuna ripercussione negativa per il mutuatario, di poter accedere ad una serie di misure di protezione, ampliando, per quanto riguarda i mutui prima casa, le misure del fondo Gasparrini".