Nuovo appuntamento oggi, martedì 24 marzo 2020, su Rai 1 con "Porta a Porta". Ecco anticipazioni e ospiti del programma condotto ogni martedì in seconda serata - a partire dalle ore 23.35 - da Bruno Vespa. Questa sera è la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, una delle protagoniste principali della trasmissione: sarà intervistata da Bruno Vespa con altri ospiti sull'emergenza Coronavirus e le ultime misure messe in campo dal governo per fronteggiarla. Intanto in Italia, per il secondo giorno di fila, si è registrato un calo sia nei morti che nei contagi, segnali che fanno ben sperare alla luce delle misure restrittive introdotte dal Dpcm del 9 marzo.