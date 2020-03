Barbara d'Urso, acconciatura in camerino prima di andare in tv: "A un metro di distanza e mascherina" Video

Barbara d'Urso e l'acconciatura ai tempi del Coronavirus. La conduttrice mostra in un video condiviso su Instagram, come le vengono sistemati i capelli prima di andare in onda su Canale5 perPpomeriggio5, il suo programma fortunato dei giorni feriali.

Parrucchieri al lavoro alle spalle di Barbara, ripresi col telefonino. Tutti rigorosamente con la mascherina e come spiega lei "a un metro di distanza". Barbara d'Urso è solita condividere sul proprio account social momenti di vita professionale e privata e queste immagini dimostrano come con coraggio e abnegazioni persone decisive che stanno dietro le quinte permettono di mettere in onda il suo programma.