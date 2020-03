Coronavirus, piante e fiori consegnati a domicilio con il portale della Cia

Arrivano a domicilio anche fiori recisi ed in vaso, piantine aromatiche e piante ornamentali per abbellire e colorare le case ed i balconi in questo inizio di primavera anomalo a causa dell'emergenza coronavirus. Dopo il cibo fresco ed i piatti tipici preparati dagli Agrichef, da oggi (lunedì 23 marzo) sul portale https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/, che nel fine settimana ha avuto un'impennata di click con oltre 3000 fruitori in tutta Italia, sarà possibile acquistare anche i prodotti delle aziende florovivaistiche di Cia-Agricoltori Italiani. Bastano pochi secondi per individuare la regione d'interesse, l'azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione, i prodotti, i fiori o le piante che gli agricoltori consegneranno a domicilio nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per contenere la diffusione del coronavirus. Per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell'acquisto, sarà consegnata una parola d'ordine da utilizzare al ricevimento della spesa.