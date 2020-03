Belen Rodriguez, il video con gli esercizi da fare a casa: "Segreti per un corpo in forma, ecco l'allenamento"

Straordinaria Belen Rodriguez. In questi giorni nei quali dobbiamo rimanere tutti a casa per l'emergenza Coronavirus, si mostra su Instagram con un grande regalo per i suoi fan.

Per approfondire leggi anche: Belen, balletto hot in quarantena

Belen, che appare in forma smagliante, sul social ha infatti pubblicato il video nel quale mostra come tenersi in forma lavorando a casa. Un video di cinque minuti che è un tutorial con gli esercizi che fa lei senza andare in palestra, senza avere troppo spazio. La condizione insomma, nella quale oggi ci troviamo. "Con costanza si raggiungono i risultati", afferma Belen. Se lo dice lei...