Coronavirus, Parlamento europeo al lavoro per acquistare mascherine e ventilatori polmonari

Il Parlamento europeo sta lavorando affinché l’Unione europea possa acquistare ventilatori, mascherine e le altre attrezzature mediche necessarie da mettere a disposizione degli ospedali di tutta l'Ue alle prese con l'emergenza coronavirus. La settimana scorsa, la Commissione ha istituito un programma per raccogliere attrezzature mediche (attraverso rescEU) e garantire cosi che le forniture necessarie per combattere la malattia Covid-19 arrivino rapidamente agli Stati membri che devono affrontare una carenza di attrezzature. Queste attrezzature sono necessarie per curare i pazienti, proteggere gli operatori sanitari e contribuire a rallentare la diffusione del virus. Il Parlamento fa sapere con una nota che "sta lavorando con gli Stati membri per approvare rapidamente 40 dei 50 milioni di euro per le attrezzature mediche di terapia intensiva, come i ventilatori e i dispositivi di protezione personale, come le mascherine riutilizzabili". Gli Stati membri stanno unendo le forze nell'ambito dell'accordo sugli appalti congiunti per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, ventilatori, respiratori e articoli necessari per i test sul coronavirus, sottolinea, e in questo modo, "l’Ue avrà una posizione negoziale più forte sul mercato mondiale".