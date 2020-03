Elettra Lamborghini, fisico scolpito in quarantena: si mostra così super sexy, la forma è perfetta Video

Elettra Lamborghini si mostra in perfetta forma ai suoi fan attraverso un video condiviso sul proprio (seguitissimo) account Instagram.

La bella ereditiera ha immortalato negli ultimi giorni questi momenti di emergenza Coronavirus trascorsi a casa, attraverso scatti e video pubblicati sul social. Elettra ha dimostrato una certa insofferenza nello stare in casa ma ha sempre messo al primo posto e raccomandato (e fatto appelli accorati in questo senso) la necessità di non uscire per non contagiarsi e non contagiare gli altri. Elettra adesso si mostra in grande forma, addominali scolpiti e gluteo in bella vista. Il lavoro fisico in casa paga. I follower apprezzano e ringraziano.