L'oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 23 al 29 marzo 2020: le previsioni segno per segno

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox della settimana da lunedì 23 a domenica 29 marzo 2020 con le previsioni dei vari segni zodiacali, in modo particolare nel versante dell'amore. Le previsioni sono un estratto dall'app del noto astrologo.



Ariete - Come al solito ci sono relazione più combattive che ti interessano sei sempre in pieno marasma! Cerca di ritrovare un po' di serenità altrimenti il rischio di pensare sempre a situazioni e persone che ti fanno impazzire rischia di coinvolgere tutto il resto e renderti instabile e nervoso. Il cielo astrale è instabile: certi fatti dalle vita privata e della vita in famiglia scottano ancora.



Toro - Il tuo è il segno della coppia per eccellenza, difficile che tu rinunci ad un amore, quando sei preso da una persona cerchi di superare ogni ostacolo. La situazione degli ultimi mesi, però, ti ha costretto a superare parecchi dilemmi e difficoltà. In qualche caso una relazione può essersi anche rotta definitivamente: nella maggioranza degli eventi, però, si parla più che altro di ritardi, soprattutto se avevi in mente un progettto o un evento da sviluppare nei prossimi mesi.



Gemelli - Potresti essere stato male per una persona casa. In famiglia ci sono stati problemi importanti, ma ora il lungo transito di Venere chiede di andare oltre. Potresti essere esageratamente agitato, inconcludente, ma solo in certe giornate. Sei comunque troppo nervoso coi familiari, forse una certa persona ha tradito la tua fiducia.



Cancro - Un consiglio alle persone sole: in un momento come questo in cui bisogna restare più tempo del solito in casa, si possono comunque fare delle conoscenze, magari via internet. Attenzione, però visto che Venere sarà nel segno fino ad agosto e queste emozioni possono diventare protagoniste.



Leone - L'orgolio è la tua prima virtù, ma anche il tuo più grande difetto. Ad ogni modo Venere ha iniziato un transito importante. certo, il passato ha creato forti distanze, dei momento di profonda attenzione nel rapporto che vivi. Bisogna capire cosa è rimasto del tuo amore.



Vergine - Non tutto le coppie sono in crisi ma anche le migliori sono state sottoposte a stress eccezionale. Ed è normale con Venere dissonante. A parte chi ha vissuto un problema o magari un distacco, ora bisogna dire che tutte le relazioni hanno bisogno di una revisione.



Bilancia - C'è un po' di insoddisfazione nel settore affettivo, ma questo può capitare anche solo per stai riversando in amore problemi di lavoro. Ciò può significare rapporti più complicati da gestire, meno tempo da dedicare alle storie d'amore, qualche piccolo conflitto da evitare per tempo: nulla di grave però!



Scorpione - Rapporti e incontri in questo periodo permettono una crescita interiore. Non sarebbe un caso se qualcuno ancora solo trovasse interesse per una persona molto diversa per età o ceto sociale. La voglia di fare nuove esperienze e proporsi in ambienti e situazioni nuove è molto forte!



Sagittario - Dopo momenti di incertezza è normale che qualche coppia sia in una fase di revisione. Venere è opposta ma il vero problema è che non ti stimola vivere un amore pacato rilassato, è nella competizione e nella difficoltà che provi piacere. Ed è per questo che in amore ci sono disagi.



Capricorno - In amore puoi vivere riscontri positivi anche se entro agosto dovrai fare una scelta importante. Diverso il discorso per i single o i separati, in questo caso se l'amore arriva bene, ma non mi risulta che si abbia una gran voglia di cercarlo. Giove è finalmente in posizione fortunata e Saturno non è più nel segno: ci sono quindi più possibilità, ma devi impegnarti.



Acquario - Venere inizia un transito importante fino ad agosto. Se vivi una storia da tempo, devi capire se è quella giusta, ma non escludo possibilità di cambiare o esplorare nuove emozioni. Se già stai vivendo una convivenza, allora è proprio questa che andrà rivista. Ma la realtà è che non sai neanche tu quello che desideri.



Pesci - Sarebbe un peccato sprecare questo periodo con persone che non valgono. E le storie più incrinate potrebbero spezzarsi, se già non è accaduto. Periodo che riesce a determinare nuove speranze ma soprattutto crea rapporti un po' particolari, ambigui, con persone che non si capisce bene da che parte stanno.