Coronavirus, Fedez: "Oggi entra in funzione reparto terapia intensiva costruito con le donazioni"

"Oggi (lunedì 23 marzo) entra in funzione il nuovo reparto di terapia intensiva costruito da zero grazie alla raccolta fondi che abbiamo lanciato appena due settimane fa". (GUARDA VIDEO) Lo scrive su Twitter Fedez facendo riferimento al nuovo reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, per fronteggiare l'emergenza coronavirus, per il quale lui e la moglie, Chiara Ferragni, avevano lanciato una raccolta fondi alla quale hanno partecipato 200mila donatori. "Costruito in soli 8 giorni grazie ad una squadra di operai che ha lavorato incessantemente giorno e notte. Grazie a tutti voi", si legge ancora nel tweet pubblicato con un video a corredo con le immagini del reparto e in sottofondo la canzone Volare di Domenico Modugno.