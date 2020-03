Coronavirus, presidente Confindustria, Boccia: "L'Italia perde 100 miliardi al mese, economia di guerra"

L'Italia perde 100 miliardi al mese a causa dell'emergenza coronavirus. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, intervenendo stamattina, lunedì 23 marzo, a Radio Capital. "Se il Pil è di 1800 miliardi all'anno vuol dire che produciamo 150 miliardi al mese, se chiudiamo il 70% delle attività vuol dire che perdiamo 100 miliardi ogni 30 giorni", ha spiegato Boccia il quale teme che con il decreto varato dal governo l'Italia possa entrare "in un'economia di guerra", con il 70% delle aziende che potrebbero non riaprire. Rispetto allo sciopero nazionale minacciato dai sindacati, il presidente di Confindustria ha detto di "non capire su cosa. Chiedo di guardare alle cose con grande buon senso e il mio appello è di passare dagli interessi alle esigenze, lavoriamo insieme a loro per condividere l'obiettivo di quel decreto. Dobbiamo fare tutto quello che c'è da fare per garantire le filiere essenziali e poi pensare a fare tutto quello che serve perché le altre non chiudano definitivamente. E' nell'interesse del Paese", ha concluso Boccia.