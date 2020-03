Coronavirus, pensioni: pagamento (anticipato) in base all'iniziale del cognome. Si comincia il 26 marzo 2020

Coronavirus, ecco come è stato scaglionato il pagamento delle pensioni che nei mesi di aprile, maggio e giugno sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e verrà distribuito su più giorni. Le indicazioni dell’Inps riguardano anche il pagamento presso gli sportelli postali delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili.

Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario: 26-31 marzo per la mensilità di aprile 2020; 27-30 aprile per la mensilità di maggio 2020; 26-30 maggio per la mensilità di giugno 2020. Per la prima scadenza sono stati stabiliti i seguenti scaglioni, suddivisi in base alle iniziali del cognome del titolare della prestazione: A-B giovedì 26 marzo; C-D venerdì 27 marzo; E-K sabato 28 marzo; L-O lunedì 30 marzo; P-R martedì 31 marzo; S-Z mercoledì 1° aprile.

Anche per le successive mensilità Poste Italiane programmerà l’accesso agli sportelli dei titolari delle prestazioni in modo da scaglionare le presenze all’interno degli uffici postali. Il relativo calendario sarà comunicato in prossimità della scadenza.