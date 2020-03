Coronavirus, esiste un gruppo sanguigno più a rischio di altri per contrarre l'infezione? "E' una fake news". Parola di Roberto Burioni, noto virologo ospite di Che tempo che fa, il programma di Rai 2 condotto da Fabio Fazio, in onda in prima serata ogni domenica. Il professore, come di consueto, a fine puntata ha risposto a molte domanda inviate in redazione dai telespettatori, chiarendo dubbi e fornendo informazioni utili nella mole di dati e ricerche che si trovano sul web o sui social network. "Non ci sono evidenza scientifiche su questo fatto", ha chiarito. Solo pochi giorni fa, infatti, uno studio fatto in Cina aveva ravvisato un rischio maggiore per chi ha un gruppo sanguigno di tipo A (leggi qui).