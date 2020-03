Oroscopo del Corriere di lunedì 23 marzo 2020: segni Ariete, Leone, Sagittario

Ariete, Leone e Sagittario: l'oroscopo di lunedì 23 marzo 2020.

ARIETE

La fortuna comincia ad essere dalla vostra parte. Dal punto di vista professionale sarà una giornata caratterizzata da straordinaria efficienza.

LEONE

Non scherzate con la salute, soprattutto in un periodo delicato come questo. Per troppo tempo avete sottovalutato dei piccoli problemi.

SAGITTARIO

Questo non è il momento di agire, ma quello di riflettere. Ponderate bene ogni vostra decisione, non è il periodo per fare delle scelte affrettate.

