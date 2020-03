Coronavirus, neonato positivo al tampone ricoverato in rianimazione all'ospedale Salesi di Ancona

BASKET

Coronavirus, basket, Ubs Foligno: "Teniamo duro, restiamo a casa". Video

La palla non rimbalza sui parquet, la pandemia creata dal Coronavirus ha fermato lo sport e non si sa quando si potrà tornare a fare allenamenti e a giocare partite. L'Ubs Foligno, che milita in C Gold di basket ed è anche in testa (dopo 20 partite, a sei dalla fine), segue come tutte le società le raccomandazioni basilari e invita tutti a seguirle. I suoi giocatori hanno anche realizzato un ...