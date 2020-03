Terremoto, scossa in Sicilia di magnitudo 3.5: avvertita dalla popolazione nel Catanese

VIDEOCRONACA DELLE CITTA'

Coronavirus, video di Foligno durante l'emergenza: via Garibaldi e via Umberto Primo

Questo video lo abbiamo girato nel centro storico di Foligno il 22 marzo 2020 alle ore 10.20, giornata in cui sono ancora in vigore le misure restrittive volute dal Governo per contenere i rischi di contagio da Coronavirus. Mostra piazza Garibaldi, via Garibaldi e via Umberto Primo deserte. (S.Ca. - Twitter: @essecia)