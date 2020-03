Oroscopo del Corriere di domenica 22 marzo 2020: segni Cancro, Scorpione, Pesci

Epidemia

Coronavirus, l'ultras dell'Atalanta carica i sanitari: "Non mollate, voi siete quelli che non mollano mai"

"Mi è giunta voce che state mollando. Non potete mollare, non dovete mollare, perché quelli che non mollano siete voi". L'invito dell'ultras dell'Atalanta è perentorio, deciso, urlato a chi sta lottando contro il Coronavirus. Il video è un pugno nello stomaco. Un sostegno incondizionato a tutti gli operatori della sanità di Bergamo in prima linea nella battaglia contro il Covid-19. "Grazie al 118,...