Coronavirus, tour virtuale agli affreschi basilica San Francesco ad Assisi per la campagna #iorestoacasa

Adesso è possibile visitare da casa la basilica di San Francesco d'Assisi con i suoi 10 mila metri quadri di affreschi. I frati del Sacro Convento aderiscono alla campagna #iorestoacasa. I capolavori di Giotto, Cimabue, Lorenzetti, per citarne alcuni, per la prima volta in assoluto saranno visibili e a disposizione di tutti, grazie ad un virtual tour 360. Lo ha reso noto il direttore della sala stampa, padre Enzo Fortunato. Basta collegarsi alla pagina www. sanfrancescopatronoditalia.it/ basilica/ e sarà possibile entrare virtualmente e ammirare le meraviglie del complesso Monumentale. Il tour in realtà virtuale della Basilica di San Francesco è stato realizzato dalla Promovideo Perugia. Per maggiori informazioni visita il sito sanfrancesco.org.