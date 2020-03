Coronavirus, la scienziata Susanna Esposito: aumentare subito i tamponi, vi spiego perché

Coronavirus, è indispensabile moltiplicare il numero dei tamponi in Italia. A dirlo è Susanna Esposito, una delle "Top Italian Women Scientists", ordinario di pediatria all'Università di Parma e direttore della Clinica pediatrica dell'Ospedale dei bambini dell'azienda ospedaliero-universitaria. In una intervista a Il Corriere della Sera, la dottoressa Esposito spiega: "L’Organizzazione mondiale della sanità ha preso una grande cantonata sui tamponi, ha sottovalutato il peso dei portatori asintomatici nella diffusione dell’epidemia: adesso dice di fare più test possibili, ma da poco". Esposito prende come riferimento gli ultimissimi studi sul Covid-19 secondo i quali per l'eliminazione del virus servono circa 21 giorni. Significa che il 50 per cento dei soggetti sarebbe contagioso oltre il limite dei quattordici giorni di quarantena. Per la dottoressa il tampone andrebbe fatto a tutti quelli che hanno sintomi (anche lievi), a tutti i contatti stretti dei casi positivi anche asintomatici, ai sanitari a contatto diretto con positivi anche se asintomatici. E anche ai positivi va eseguito un secondo tampone dopo 14 giorni per capire se si sono negativizzati.