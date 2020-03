Coronavirus, sanificazione strade: informazioni contrastanti sull'utilizzo di ipoclorito, il parere dell'Iss

Coronavirus, dubbi sulla sanificazione delle strade attraverso l’uso di sodio ipoclorito. In realtà, esistono informazioni contrastanti circa l’utilizzo di ipoclorito e la sua capacità di distruggere il virus su superfici esterne (strade) e in aria. E' lo stesso Istituto superiore della sanità a pronunciarsi in materia in una nota diffusa dall'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

In Cina l’uso estensivo di prodotti chimici per le strade è stato effettuato prima di osservare l’attuale decremento dei casi di contagio, ma lo stesso China’s Center for Disease Control and Prevention ha avvertito il pubblico che le superfici esterne, come strade, piazze, prati, non devono essere ripetutamente cosparse con disinfettanti poiché ciò potrebbe comportare inquinamento ambientale e dovrebbe essere evitato.

A oggi, evidenzia l'Istituto superiore di sanità, sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili, non vi sono evidenze a supporto dell’efficacia della sanificazione delle strade e pavimentazioni esterne con prodotti chimici disinfettanti o igienizzanti. Tali procedure hanno inoltre implicazioni logistiche ed economiche da considerare, in assenza di reale beneficio nel controllo dell’epidemia da Sars-CoV-2. Le norme igieniche adottate ed emanate dalle disposizioni sul Covid –19 permettono di escludere altri rischi derivanti da superfici stradali che, al momento, non risultano implicate nella trasmissione del Covid-19