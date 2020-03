Coronavirus, arriva la guida antistress degli psicologi: ecco i consigli per chi deve restare chiuso in casa

Coronavirus, arriva la guida antistress degli psicologi con tutti i suggerimenti per chi deve restare in questa sorta di quarantena forzata. Il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, presieduto da David Lazzari, ha messo online sul proprio sito internet un vademecum con tutti i consigli per salvaguardare anche il proprio benessere mentale.

https://d66rp9rxjwtwy.cloudfront.net/wp-content/uploads/2020/03/Guida-anti-stress-per-i-cittadini-in-casa.pdf

Venti i punti da seguire, primo tra tutti: gestire lo stress e sviluppare resilienza. Cosa significa? Avere un atteggiamento costruttivo, organizzarsi restando sensibili e aperti alle opportunità che la vita può offrire in ogni situazione, anche negativa, senza alienare la propria identità. Con un atteggiamento resiliente, spiegano gli psicologi, possiamo gestire al meglio il nostro stress, utilizzando le nostre risorse in modo utile per noi stessi e per chi ci circonda. Ad esempio, la casa può essere vista come rifugio e non come prigione, il tempo come ritrovato anziché perso. Per consultare la guida, gratuitamente, basta andare sul sito dell'Ordine degli psicologi.