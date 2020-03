Terremoto magnitudo 3.5 in provincia de L'Aquila. Scossa avvertita in Umbria, a Rieti e Ascoli Piceno

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.5 è stata registrata dai sismografi dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. Il sisma si è verificato alle ore 22.58 in provincia de L'Aquila. L'epicentro è stato individuato quattro chilometri a sud di Capitignano, comune di 650 abitanti. Profondità di 10 chilometri. Inizialmente l'Ingv aveva annunciato una magnitudo tra 3.4 e 3.9, successivamente ha specificato il dato di 3.5. La scossa è stata nitidamente avvertita dalla popolazione del posto, ma anche in Umbria in particolare nello Spoletino e in alcune zone delle province di Rieti e Ascoli Piceno. Alle 19.02 una scossa di magnitudo 2.3 era stata registrata nel comune di Fontanelice in provincia di Bologna.

