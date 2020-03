Coronavirus in Umbria: trasforma la casa in laboratorio per confezionare e regalare mascherine - La storia

“Aiutare gli altri è la mia più grande gratificazione”. Isabella Federici, 60 anni, ha trasformato la sua abitazione di Castel del Piano in un piccolo laboratorio di sartoria. E’ ormai una settimana che ogni giorno taglia e cuce mascherine per poi regalarle a chi non ha bisogno. “Il cucito è la mia passione, mi piace realizzare con la stoffa gli oggetti più strani e colorati. Ho anche una pagina Facebook che si chiama Acchiappasogni nella quale propongono tutte le mie idee - racconta Isabella - Ma da quando è esplosa questa emergenza, non riesco più a divertirmi, a pensare ad altro che al Coronavirus. Le mascherine non si trovano più, ho pensato: quasi quasi me le faccio da sola. E ho seguito un tutorial. Poi ne ho fatte per i miei familiari e le amiche”. Ma la situazione, in pochi giorni, le è sfuggita di mano. “La voce si è cominciata a diffondere e ora ricevo tantissime richieste al giorno e io cerco di accontentare un po’ tutti…”. La stoffa è quella che usava per i suoi lavoretti, quindi molto colorata. Tre metri di elastico le sono stati regalati da una vicina di casa. Gli “ordini” li prende via facebook, lei confeziona le mascherine, le chiude in un sacchetto e quando il richiedente le va a ritirare le lascia in un cesto fuori casa per evitare possibilità di contatto. Tutto in forma assolutamente gratuita: "Niente ripaga più di un sorriso".