Coronavirus, fenomeno Rosario: 4 milioni di spettatori per la preghiera su Tv2000. Domenica messa in diretta

Oltre 4 milioni di telespettatori (pari al 13% di share) ieri sera, 19 marzo, hanno seguito su Tv2000 la preghiera del Rosario per l’Italia. A tutte le famiglie il cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti, presidente della Cei, si è sempre rivolto esortandole a intensificare i momenti di preghiera tra le mura domestiche in tempi lontani dal Coronavirus. "I media ecclesiali e non solo, ad iniziare dalla nostra Tv2000, che sta facendo registrare sorprendenti risultati di ascolto, contribuiscono molto, in questo periodo dove a tutti ci viene chiesto di restare a casa, ad aiutare le famiglie ad essere delle piccole chiese domestiche", ha commentato il presidente della Cei alla notizia dei milioni di telespettatori che si sono uniti spiritualmente in preghiera la sera della festa di San Giuseppe per invocare il Signore e la Beata Vergine Maria affinché liberino l’umanità da questa grave epidemia. "I momenti di preghiera, le celebrazioni eucaristiche pro populo di queste ultime settimane e da ultima la concessione (stabilita da un decreto della Penitenzieria apostolica) di speciali indulgenze ai fedeli affetti da questo morbo insidioso, agli operatori sanitari e ai familiari che si prendono cura di loro, sono praticate con l’aiuto dei media e delle loro tecnologie – ha evidenziato il cardinale Bassetti –. I media sono anche dei mezzi con cui far giungere conforto umano e cristiano a quanti vivono nella sofferenza e sostegno nell’affrontarla anche con l’aiuto della preghiera affinché nessuno si senta solo".

La messa in diretta radio e social

Il cardinale Bassetti dà nuovamente appuntamento virtuale a tutti i fedeli, domenica 22 marzo, alle ore 10, dalla cappella di Sant’Onofrio della cattedrale di Perugia per la celebrazione eucaristica pro populo, trasmessa in diretta da Umbria Radio In Blu e sui social media diocesani (YouTube de La Voce e FaceBook di Chiesainumbria.it e di Umbria Radio In Blu).