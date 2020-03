Meteo, lunedì 23 marzo torna l'inverno: venti gelidi dalla Russia e crollo delle temperature fino a 15 gradi

Meteo, torna l'inverno sull'Italia nella settimana del 23 marzo 2020. Secondo le previsioni di 3bmeteo, infatti, arriveranno venti gelidi dalla Russia che provocheranno un crollo delle temperature ovunque compreso tra 10 e 15 gradi. ""Sabato tutto sommato ancora discreto salvo piogge in risalita verso la Sicilia, mentre domenica avremo un sovraffollamento di nubi, in particolare al Nord, lungo i versanti adriatici e al Sud con qualche pioggia entro fine giornata, sporadicamente non esclusa anche sulle centrali tirreniche. Le temperature inizieranno a calare in particolare da domenica sera a partire dal Nord", spiega e il meteorologo Edoardo Ferrara.

"Il vero colpo di scena sarà però da lunedì a mercoledì prossimo, quando aria gelida direttamente dalla Siberia si riverserà anche sull'Italia - avverte Ferrara - più colpite le regioni centro-settentrionali e in generale il versante adriatico, dove rispetto alle temperature registrate in questi giorni si avrà un tracollo anche di oltre 8-10°C in pianura e oltre 12-15°C in montagna. Il tutto sotto le sferzate di venti anche forti di bora, tramontana e grecale con raffiche di oltre 60-70km/h sui versanti adriatici e Tirreno. E proprio le regioni adriatiche potranno vedere rovesci di neve a quote molto basse, se non fin sulle pianure interne di Romagna, Marche e Abruzzo. Nevicate in progressivo calo fino a quote collinari anche su Molise, Puglia, Basilicata, Campania interna, alta Calabria; la quota sarà invece più elevata su bassa Calabria e Sicilia ma con rovesci e temporali più diffusi e frequenti".