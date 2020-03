Coronavirus, flashmob in strada con musica a tutto volume: denunciati in sei grazie ai video su Facebook

Coronavirus, sei persone sono state denunciate dai carabinieri per la violazione del decreto #Io resto a casa che prevede restrizioni per contenere l'emergenza Covid-19. Avevano dato vita a un flashmob in mezzo alla strada, nella zona di Pieve Torina, accendendo fuochi artificiali e mettendo musica a tutto volume. Poi hanno postato tutto su Facebook. Proprio grazie a questi video, i carabinieri sono riusciti a rintracciarli come racconta il sito online cronachemaceratesi.it. Si tratta di quattro uomini e due donne, di età compresa tra i 21 e i 50 anni. I sei si sono ritrovati davanti a un'area Sae e hanno dato vita all'improvvisata iniziativa. Per loro, però, sono cominciati i guai.